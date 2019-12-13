"Борг Януковича": британський суд відклав винесення рішення

"За результатами слухання судді повідомили, що винесення рішення відкладається на більш пізню дату. Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році", - повідомили у міністерстві.

У Мінфіні нагадали, що слухання стосовно остаточної апеляції у Верховному Суді тривало чотири дні. "Команда юридичних радників України представила сильні правові аргументи та свою позицію перед поважною колегією у складі п'яти суддів Верховного Суду", - додали у відомстві.

"Судовий процес в Англії був розпочатий за вказівкою Росії з метою реалізації більш масштабної стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України. Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії", - наголосили у Мінфіні.

Нагадаємо, 9 грудня у Лондоні розпочалися судові слухання між Україною та РФ щодо "боргу Януковича", тривали вони по 12 грудня.

У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Високий суд Лондона у березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".

Мінфін України у червні того ж року подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. 26 січня 2018 року Апеляційний суд Лондона завершив слухання скарги України щодо 3 млрд дол. єврооблігацій, випущених Україною у грудні 2013 року. Водночас суд відклав винесення рішення у цій справі. 14 вересня 2018 року суд Англії задовольнив скаргу України. Росія оскаржила рішення Апеляційного суду до Верховного Суду.

Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.