$43.820.1450.680.17
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Бомбы AASM Hammer, используемые ВСУ, получат новую систему наведения с расширенными возможностями

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Компания Safran успешно испытала новую головку самонаведения LIR для авиабомб Hammer. Система сочетает лазерное и тепловое наведение для точных ударов.

Бомбы AASM Hammer, используемые ВСУ, получат новую систему наведения с расширенными возможностями

Французская компания Safran завершила испытания новой головки самонаведения для авиабомб AASM Hammer, которые используют Воздушные силы ВСУ. Обновление должно повысить точность и гибкость применения боеприпасов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идет о комбинированной головке самонаведения LIR, которая объединяет сразу четыре типа наведения – инерционную систему, спутниковую навигацию, тепловизионный канал и лазерное наведение.

По данным разработчика, во время испытаний бомбы с новой системой трижды точно поразили цели в течение 24 часов. После квалификации французским оборонным агентством новую версию планируют поставить на вооружение в следующем году.

Расширение возможностей

Новая система LIR фактически объединяет предыдущие варианты наведения, которые использовались отдельно. Это позволяет применять боеприпас как по стационарным, так и по более сложным целям в зависимости от условий.

Также сообщается, что эта технология будет использована в перспективных французских ракетах Thundart, которые разрабатываются как аналог высокоточных ракет с дальностью до 150 км.

Значение для Украины

AASM Hammer активно применяются Воздушными силами ВСУ для поражения целей. Обновление системы наведения может повысить эффективность этих боеприпасов в боевых условиях.

В то же время разработчики работают и над дальнобойной версией AASM Hammer, которая может получить радиус действия до 150–200 км.

Степан Гафтко

