ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Литва
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

Бомби AASM Hammer, які використовують ЗСУ, отримають нову систему наведення з розширеними можливостями

Київ • УНН

 • 4146 перегляди

Компанія Safran успішно випробувала нову головку самонаведення LIR для авіабомб Hammer. Система поєднує лазерне та теплове наведення для точних ударів.

Французька компанія Safran завершила випробування нової головки самонаведення для авіабомб AASM Hammer, які використовують Повітряні сили ЗСУ. Оновлення має підвищити точність і гнучкість застосування боєприпасів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Йдеться про комбіновану головку самонаведення LIR, яка об’єднує одразу чотири типи наведення – інерційну систему, супутникову навігацію, тепловізійний канал і лазерне наведення.

За даними розробника, під час випробувань бомби з новою системою тричі точно вразили цілі протягом 24 годин. Після кваліфікації французьким оборонним агентством нову версію планують поставити на озброєння наступного року.

Розширення можливостей

Нова система LIR фактично об’єднує попередні варіанти наведення, які використовувалися окремо. Це дозволяє застосовувати боєприпас як по стаціонарних, так і по більш складних цілях залежно від умов.

Також повідомляється, що ця технологія буде використана у перспективних французьких ракетах Thundart, які розробляються як аналог високоточних ракет із дальністю до 150 км.

Значення для України

AASM Hammer активно застосовуються Повітряними силами ЗСУ для ураження цілей. Оновлення системи наведення може підвищити ефективність цих боєприпасів у бойових умовах.

Водночас розробники працюють і над далекобійною версією AASM Hammer, яка може отримати радіус дії до 150–200 км.

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
Україна