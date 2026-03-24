Бомби AASM Hammer, які використовують ЗСУ, отримають нову систему наведення з розширеними можливостями
Київ • УНН
Компанія Safran успішно випробувала нову головку самонаведення LIR для авіабомб Hammer. Система поєднує лазерне та теплове наведення для точних ударів.
Французька компанія Safran завершила випробування нової головки самонаведення для авіабомб AASM Hammer, які використовують Повітряні сили ЗСУ. Оновлення має підвищити точність і гнучкість застосування боєприпасів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Йдеться про комбіновану головку самонаведення LIR, яка об’єднує одразу чотири типи наведення – інерційну систему, супутникову навігацію, тепловізійний канал і лазерне наведення.
За даними розробника, під час випробувань бомби з новою системою тричі точно вразили цілі протягом 24 годин. Після кваліфікації французьким оборонним агентством нову версію планують поставити на озброєння наступного року.
Розширення можливостей
Нова система LIR фактично об’єднує попередні варіанти наведення, які використовувалися окремо. Це дозволяє застосовувати боєприпас як по стаціонарних, так і по більш складних цілях залежно від умов.
Також повідомляється, що ця технологія буде використана у перспективних французьких ракетах Thundart, які розробляються як аналог високоточних ракет із дальністю до 150 км.
Значення для України
AASM Hammer активно застосовуються Повітряними силами ЗСУ для ураження цілей. Оновлення системи наведення може підвищити ефективність цих боєприпасів у бойових умовах.
Водночас розробники працюють і над далекобійною версією AASM Hammer, яка може отримати радіус дії до 150–200 км.
