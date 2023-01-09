Болсонару осудил сторонников за беспорядки в Бразилии

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“Мирные демонстрации, в форме закона, являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания, как это произошло сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки этого правила”, — написал Болсонару в Twitter.

Контекст

Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.

Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Впоследствии бразильские правоохранительные органы смогли вытеснить протестующих из здания парламента.

Сообщалось, что бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках в столице.

Дополнение

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит насилие и экстремизм.

США решительно осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Надеюсь, что народ Бразилии сможет решить вопрос мирным путем", - написал генеральный директор Twitter Илон Маск.