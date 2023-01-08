Поліції Бразилії вдалося звільнити будівлю парламенту від протестувальників, затримано десятки осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Бразильські правоохоронні органи змогли витіснити протестувальників з будівлі парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globo.
Деталі
За різними даними під час придушення заворушень було затримано від 30 до 100 протестувальників. Перед цим президент Бразилії Лула да Сілва підписав указ про федеральне втручання у столичний округ для стримування порушень громадського порядку.
Зазначається, що Управління місцевими органами громадської безпеки передано федеральній владі. Глава держави назвав прихильників експрезидента Жаїра Болсонару, який програв на виборах і увірвалися в будівлі Конгресу, Верховного суду і резиденцію президента, фашистами та фанатиками.
Контекст
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.
Місцеві ЗМІ повідомили, що через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Доповнення
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.
США рішуче засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.