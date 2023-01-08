Боррель відреагував на протести у Бразилії

Цитата

"Обурений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу в Бразилії агресивними екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального верховного суду", - написав Боррель.

За його словами, бразильська демократія переможе над насильством та екстремізмом.

Контекст

Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.