Боррель відреагував на протести у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Борреля.
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"Обурений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу в Бразилії агресивними екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального верховного суду", - написав Боррель.
За його словами, бразильська демократія переможе над насильством та екстремізмом.
Контекст
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.