У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в парламент

Деталі

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонару, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар’єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразилії.

Зазначається, що поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату. Наразі невідомо, чи перебувають вони ще в будівлі, пише ВВС.

Прихильники Болсонару закликають до військового втручання і відставки да Сілви — більш відомого як Лула — який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Наразі Лула перебуває з офіційним візитом у штаті Сан-Паулу. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відновити країну в “жахливих руїнах”. Він засудив політику свого попередника, який виїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі влади.

Нагадаємо

Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023