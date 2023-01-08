У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в парламент

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 22082 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 31585 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 51801 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 59615 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 70184 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 116158 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 62151 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 130310 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 93366 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 66572 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.6м/с
28%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 75236 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 61662 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 139615 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 69165 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 65913 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 22117 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 116195 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 140145 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 130331 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 244957 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 66272 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 69527 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 36680 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 40471 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 55513 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в парламент

Київ • УНН

 • 550632 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в парламент

Деталі

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонару, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар’єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразилії.

Зазначається, що поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату. Наразі невідомо, чи перебувають вони ще в будівлі, пише ВВС.

Прихильники Болсонару закликають до військового втручання і відставки да Сілви — більш відомого як Лула — який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Наразі Лула перебуває з офіційним візитом у штаті Сан-Паулу. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відновити країну в “жахливих руїнах”. Він засудив політику свого попередника, який виїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі влади.

Нагадаємо 

Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30