В Бразилии сторонники бывшего президента Болсонару ворвались в парламент

Детали

Через неделю после инаугурации Луиса Инасио Лулы да Силвы сторонники Болсонару, отказывающиеся признать, что он проиграл выборы, прорвали барьеры и вошли в здание Конгресса в столице Бразилии.

Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената. Пока неизвестно, находятся ли они еще в здании, пишет ВВС.

Сторонники Болсонару призывают к военному вмешательству и отставке да Силвы — более известного как Лула — который победил своего ультраправого соперника на выборах в октябре.

В настоящее время Лула находится с официальным визитом в штате Сан-Паулу. В своей инаугурационной речи он пообещал восстановить страну в “ужасных руинах”. Он осудил политику своего предшественника, который уехал в США, чтобы избежать церемонии передачи власти.

Напомним

Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023