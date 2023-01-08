Боррель отреагировал на протесты в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит над насилием и экстремизмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля.
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"Возмущен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка Лулы да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального верховного суда", - написал Боррель.
По его словам, бразильская демократия победит насилие и экстремизм.
Контекст
Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмуют Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.