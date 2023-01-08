Боррель отреагировал на протесты в Бразилии

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"Возмущен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка Лулы да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального верховного суда", - написал Боррель.

По его словам, бразильская демократия победит насилие и экстремизм.

Контекст

Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмуют Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.