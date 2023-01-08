Полиции Бразилии удалось освободить здание парламента от протестующих, задержаны десятки человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Бразильские правоохранительные органы смогли вытеснить протестующих из здания парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globo.
Детали
По разным данным во время подавления беспорядков было задержано от 30 до 100 протестующих. Перед этим президент Бразилии Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка.
Отмечается, что Управление местными органами общественной безопасности передано федеральным властям. Глава государства назвал сторонников проигравшего на выборах экс-президента Жаира Болсонару, ворвавшихся в здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию президента, фашистами и фанатиками.
Контекст
Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.
Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.
Дополнение
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит насилие и экстремизм.
США решительно осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.