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США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії - Салліван

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. США рішуче засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван, передає УНН.

США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії - Салліван

Цитата

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Бразильську демократію не похитне насильство", - написав він у Twitter.

Контекст 

Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.

Доповнення 

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.

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