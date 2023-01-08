США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії - Салліван

Цитата

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Бразильську демократію не похитне насильство", - написав він у Twitter.

Контекст

Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.

Доповнення

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.