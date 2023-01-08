США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. США рішуче засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван, передає УНН.
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"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Бразильську демократію не похитне насильство", - написав він у Twitter.
Контекст
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.
Доповнення
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.