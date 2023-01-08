США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии - Салливан

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"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии является непоколебимой. Бразильскую демократию не поколеблет насилие", - написал он в Twitter.

Контекст

Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмуют Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.

Дополнение

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит насилие и экстремизм.