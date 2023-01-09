Болсонару засудив прихильників за заворушення у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Масові заворушення, що сталися в столиці Бразилії, не мають нічого спільного з демократією заявив колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, пише УНН з посиланням на його Twitter.
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“Мирні демонстрації, у формі закону, є частиною демократії. Однак грабежі та вторгнення в громадські будівлі, як це сталося сьогодні, а також ті, що практикувалися лівими у 2013 та 2017 роках, виходять за рамки цього правила”, — написав Болсонару у Twitter.
Контекст
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.
Місцеві ЗМІ повідомили, що через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Згодом бразильські правоохоронні органи змогли витіснити протестувальників з будівлі парламенту.
Повідомлялося, що бразильська поліція затримала понад 400 людей за участь у заворушеннях в столиці.
Доповнення
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.
США рішуче засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Сподіваюся, що народ Бразилії зможе вирішити питання мирним шляхом", - написав генеральний директор Twitter Ілон Маск.