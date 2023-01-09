Протести в Бразилії: понад 400 людей затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Бразильська поліція затримала понад 400 людей за участь у заворушеннях в столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter губернатора Федерального округу Ібанейса Роша.
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"Хочу повідомити, що вже заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини. Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб порядок був відновлений", - зазначив він.
Контекст
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату.
Місцеві ЗМІ повідомили, що через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Доповнення
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.
США рішуче засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Сподіваюся, що народ Бразилії зможе вирішити питання мирним шляхом", - написав генеральний директор Twitter Ілон Маск.
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