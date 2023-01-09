Протесты в Бразилии: более 400 человек задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter губернатора Федерального округа Ибанейса Роша.
Цитата
"Хочу сообщить, что уже арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления. Мы продолжаем работать над установлением всех остальных лиц, участвовавших в этих террористических актах, произошедших сегодня днем в Федеральном округе. Мы продолжаем работать над тем, чтобы порядок был восстановлен", - отметил он.
Контекст
Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.
Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.
Дополнение
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит насилие и экстремизм.
США решительно осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Надеюсь, что народ Бразилии сможет решить вопрос мирным путем", - написал генеральный директор Twitter Илон Маск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиции Бразилии удалось освободить здание парламента от протестующих, задержаны десятки человек