Протесты в Бразилии: более 400 человек задержали

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"Хочу сообщить, что уже арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления. Мы продолжаем работать над установлением всех остальных лиц, участвовавших в этих террористических актах, произошедших сегодня днем в Федеральном округе. Мы продолжаем работать над тем, чтобы порядок был восстановлен", - отметил он.

Контекст

Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.

Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Дополнение

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия победит насилие и экстремизм.

США решительно осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Надеюсь, что народ Бразилии сможет решить вопрос мирным путем", - написал генеральный директор Twitter Илон Маск.

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