"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области
Киев • УНН
Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что мировое сообщество признало РФ законной целью для любых операций и типов оружия. Это результат дипломатической и юридической работы Украины.
Благодаря успешной работе не только Сил обороны, но и украинских дипломатов мировое сообщество наконец признало рф законной целью для любых операций и типов оружия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что ситуация в курской области рф не вызывает возмущения ни у одного из мировых сообществ. Реакция на российские заявления о якобы прорыве границы преимущественно спокойная, взвешенная и объективная.
Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонительной войны - именно такова международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, неожиданно, но крайне показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет
По его словам, "российская грубость" обернулась против самой России.
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Теперь существенная часть глобальных сообществ считает Рф законной целью для любых операций и типов оружия
По его словам, этого удалось достичь благодаря работе украинских дипломатов, юристов и защитников.
Не будем упоминать карму. Речь идет о результате огромной дипломатической, юридической, просветительской работы. Кроме армии оккупанта, Украина также успешно борется с исторически сильными пророссийскими симпатиями в некоторых регионах мира и страхом эскалации на Западе
Напомним,
Госдеп США заявил, что Украина не информировала их об операции в Курской области РФ. Впрочем, действия Украины не противоречат политике США по использованию американского оружия.
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