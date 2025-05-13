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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
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Болгария развертывает беспилотники, профинансированные ЕС, для мониторинга турецкой границы

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Болгария начала мониторинг границы с Турцией с помощью дронов. Это часть соглашения для вступления в Шенгенскую зону после снятия вето Австрии.

Болгария развертывает беспилотники, профинансированные ЕС, для мониторинга турецкой границы

В понедельник Болгария начала использовать высокотехнологичные дроны для мониторинга своей границы с Турцией. Таким образом она выполняет свою часть компромиссного соглашения, направленного на обеспечение ее вступления в Шенгенскую зону. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Еще в 2022 году Австрия обусловила свою поддержку вступления Болгарии в Шенгенскую зону усилением контроля на болгарско-турецкой границе. Сначала Вена настаивала на строительстве пограничной стены.

Еврокомиссия отказалась от этой идеи, предложив вместо этого финансировать наблюдение с помощью дронов. Этот компромисс в конечном итоге привел к снятию вето Австрией в начале 2024 года.

Проект, который был отложен почти на два года, является частью усилий Еврокомиссии по усилению безопасности границ вдоль внешних границ ЕС, таких как турецко-болгарская сухопутная граница.

Дополнение

Президент Европейского Совета Антониу Кошта после встречи с премьер-министром Болгарии Россеном Желязковым сообщил, что Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы благодаря своей оборонной промышленности.

Пророссийская партия "Възраждане" подписала соглашение о сотрудничестве с партией рф "единая россия", несмотря на то, что россия считает Болгарию "недружественной страной".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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