Недружній статус не став на заваді: болгарські націоналісти підписали угоду про співпрацю з партією путіна
Київ • УНН
Проросійська партія "Възраждане" підписала угоду про співпрацю з партією рф "единая россия", незважаючи на те, що росія вважає Болгарію "недружньою країною".
Проросійська націоналістична болгарська партія "Възраждане" підписала угоду про співпрацю з правлячою партією рф "единая россия". Це сталося попри те, що росія офіційно визнала Болгарію "недружньою країною" після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.
Угода передбачає обмін досвідом, ідеями та політичною практикою між двома сторонами і є важливим позитивним кроком на шляху до відновлення повноцінних болгаро-російських відносин
Угоду підписали заступник голови "Възраждане" Цончо Ганєв, який також є заступником спікера Народних зборів, і володимир якушев - заступник голови верхньої палати державної думи рф.
Крім того, "Възраждане" немає нічого проти того, що рф оголосила Болгарію ворожою країною після початку війни в Україні та продовжує підтримувати стосунки з правлячою партією країни-агресора.
Довідково
За інформацією, "Възраждане" - третя за чисельністю партія в болгарському парламенті: вона має 33 мандати зі 240 після виборів у жовтні 2024 року. Партія відкрито виступає проти членства Болгарії в ЄС та НАТО, і наполягає на нейтралітеті у війні росії проти України та поширює проросійські наративи в соцмережах. Раніше вона безуспішно намагалася ініціювати референдум щодо заборони введення євро.
Крім того, ця партія змогла потрапити до болгарського парламенту з її твердою позицією проти вакцин і карантину під час пандемії Covid.
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