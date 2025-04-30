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Недружественный статус не помешал: болгарские националисты подписали соглашение о сотрудничестве с партией путина

Киев • УНН

 • 2614 просмотра

Пророссийская партия "Възраждане" подписала соглашение о сотрудничестве с партией рф "единая россия", несмотря на то, что россия считает Болгарию "недружественной страной".

Недружественный статус не помешал: болгарские националисты подписали соглашение о сотрудничестве с партией путина

Пророссийская националистическая болгарская партия "Възраждане" подписала соглашение о сотрудничестве с правящей партией рф "единая россия". Это произошло несмотря на то, что россия официально признала Болгарию "недружественной страной" после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Соглашение предусматривает обмен опытом, идеями и политической практикой между двумя сторонами и является важным позитивным шагом на пути к восстановлению полноценных болгаро-российских отношений 

- заявили в партии «Възраждане».

Соглашение подписали заместитель председателя "Възраждане" Цончо Ганев, который также является заместителем спикера Народного собрания, и владимир якушев - заместитель председателя верхней палаты государственной думы рф.

Кроме того, "Възраждане" ничего не имеет против того, что рф объявила Болгарию вражеской страной после начала войны в Украине и продолжает поддерживать отношения с правящей партией страны-агрессора.

Справочно

По информации, "Възраждане" - третья по численности партия в болгарском парламенте: она имеет 33 мандата из 240 после выборов в октябре 2024 года. Партия открыто выступает против членства Болгарии в ЕС и НАТО, и настаивает на нейтралитете в войне россии против Украины и распространяет пророссийские нарративы в соцсетях. Ранее она безуспешно пыталась инициировать референдум о запрете введения евро.

Кроме того, эта партия смогла попасть в болгарский парламент с ее твердой позицией против вакцин и карантина во время пандемии Covid. 

Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы – Кошта28.04.25, 15:31 • 2923 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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