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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Болгарія розгортає безпілотники, профінансовані ЄС, для моніторингу турецького кордону

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Болгарія розпочала моніторинг кордону з Туреччиною за допомогою дронів. Це частина угоди для вступу в Шенгенську зону після зняття вето Австрії.

Болгарія розгортає безпілотники, профінансовані ЄС, для моніторингу турецького кордону

У понеділок Болгарія почала використовувати високотехнологічні дрони для моніторингу свого кордону з Туреччиною. Таким чином вона виконуючи свою частину компромісної угоди, спрямованої на забезпечення її вступу до Шенгенської зони. Про це пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Ще у 2022 році Австрія обумовила свою підтримку вступу Болгарії до Шенгенської зони посиленням контролю на болгарсько-турецькому кордоні. Спочатку Відень наполягав на будівництві прикордонної стіни.

Єврокомісія відмовилася від цієї ідеї, запропонувавши натомість фінансувати спостереження за допомогою дронів. Цей компроміс зрештою призвів до зняття вето Австрією на початку 2024 року.

Проєкт, який було відкладено майже на два роки, є частиною зусиль Єврокомісії щодо посилення безпеки кордонів уздовж зовнішніх кордонів ЄС, таких як турецько-болгарський сухопутний кордон.

Доповнення

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Россеном Желязковим повідомив, що Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи завдяки своїй оборонній промисловості.

Проросійська партія "Възраждане" підписала угоду про співпрацю з партією рф "единая россия", незважаючи на те, що росія вважає Болгарію "недружньою країною".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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