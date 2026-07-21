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Болгария разрешила развертывание американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер, несмотря на возражения Ирана

Киев • УНН

 • 1906 просмотра

Парламентский комитет Болгарии поддержал размещение до восьми самолетов-заправщиков США и 250 военнослужащих. Иран предупредил о недопустимости содействия военным операциям США.

Болгария разрешила развертывание американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер, несмотря на возражения Ирана

Парламентский комитет по обороне Болгарии во вторник одобрил предложение правительства о временном размещении американских самолетов-заправщиков и американского военного персонала на авиабазе Безмер. Этот шаг вызвал резкое предупреждение со стороны Ирана о недопустимости содействия военным операциям США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Комитет поддержал проект решения Совета министров, разрешающий размещение до восьми американских самолетов-заправщиков и 250 американских военнослужащих на авиабазе на юго-востоке Болгарии для поддержки операций на Ближнем Востоке, сообщило официальное Болгарское информационное агентство.

США подали запрос на размещение с 24 июля по 1 октября, добавило агентство.

Центральное командование США в ответ на вопрос CNN по этому поводу заявило: "Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем перемещение войск и не строим предположений относительно будущей конфигурации сил".

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Тегеран немедленно предупредил Болгарию о недопустимости использования своей территории или объектов для поддержки военных действий США против Ирана.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любое участие в планировании или проведении подобных операций будет равнозначно соучастию в "преступлении агрессии и военных преступлениях". Он призвал парламент Болгарии отклонить развертывание войск.

В соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны от 2006 года, Болгария, союзник по НАТО, определила авиабазу Безмер как объект совместного использования с вооруженными силами США.

Кувейт вызвал иранского посла из-за нападения на судно, в результате которого пострадали члены экипажа - СМИ21.07.26, 19:19 • 2400 просмотров

Антонина Туманова

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