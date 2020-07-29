Болгария возобновила поставки газа в Грецию после аварии на газопроводе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня Болгария возобновила поставки газа в Грецию после аварии на газопроводе, произошедшей у границ стран. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы "Булгартрансгаз", передает УНН.
"На сегодняшний день поставки газа в Республику Греция возобновляются. Все запросы на газовый день будут выполнены в полном объеме, как в направлении из Болгарии в Грецию, так и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 июля утром на транзитном газопроводе у границы Болгарии и Греции произошла авария. Было повреждено около 200 метров трубопровода, пострадавших нет. Впоследствии в Болгарии анонсировали возобновление транзита газа в Грецию сегодня в полночь.