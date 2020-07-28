У Болгарії анонсували поновлення транзиту газу до Греції, яке припинили через аварію

В енергетичному відомстві Болгарії також запевнили, що працюють над усуненням пошкоджень на газопроводі та сподіваються, що транзит "блакитного палива" до Греції відновиться дуже скоро.

Нагадаємо, 27 липня вранці на транзитному газопроводі біля кордону Болгарії та Греції сталася аварія. Пошкоджено біля 200 метрів трубопроводу, постраждалих немає.