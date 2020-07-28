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19 березня, 18:42 • 61961 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 111071 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105334 перегляди

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19 березня, 10:24 • 120609 перегляди

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Ексклюзив
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У Болгарії анонсували поновлення транзиту газу до Греції, яке припинили через аварію

У Болгарії анонсували поновлення транзиту газу до Греції, яке припинили через аварію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В Міністерстві енергетики Болгарії прогнозують, що транзитний газопровід до Греції після аварії запрацює опівночі. Про це повідомляє BGNES, передає УНН.

В енергетичному відомстві Болгарії також запевнили, що працюють над усуненням пошкоджень на газопроводі та сподіваються, що транзит "блакитного палива" до Греції відновиться дуже скоро.

Нагадаємо, 27 липня вранці на транзитному газопроводі біля кордону Болгарії та Греції сталася аварія. Пошкоджено біля 200 метрів трубопроводу, постраждалих немає.

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