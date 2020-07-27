У Болгарії через вибух на транзитному газопроводі припинена подача газу до Греції

"Сталося різке падіння тиску в системі, про що повідомили чергові, і вони негайно відреагували. Активована система аварійного закриття, тобто газ у цьому відсіку зупинений, а також машина зупинилася. Через півгодини після аварії ми опинилися на місці і побачили, що у нас аварія на виробництві", - пояснив начальник компресорної станції "Петрич" Павлін Іванов.

За його словами, пожежі не було, пошкодження лише матеріальні. Був шум, оскільки газопровід знаходився під сильним тиском, а свист витоку газу і спричинив цей шум.

"Я не хочу говорити про терміни відновлення. Ми починаємо негайно, і ми повинні якнайшвидше відновити подачу газу до Греції", - додав Іванов.

На місці були присутні представники прокуратури та слідчі, які склали протокол. Причину аварії з’ясують після технічної експертизи. Під час аварії ніхто не постраждав.

Інцидент вже прокоментував прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. "Швидше за все, труби дуже старі, і тому трапилася аварія. До кінця дня постачання газу до Греції буде відновлено", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло.