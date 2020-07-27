У Болгарії через вибух на транзитному газопроводі припинена подача газу до Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Болгарії на транзитному газопроводі до Греції, приблизно в кілометрі на захід від пункту пропуску "Кулата-Промхон", вранці стався вибух, через що подача газу була зупинена. Про це повідомляє BGNES, передає УНН.
"Сталося різке падіння тиску в системі, про що повідомили чергові, і вони негайно відреагували. Активована система аварійного закриття, тобто газ у цьому відсіку зупинений, а також машина зупинилася. Через півгодини після аварії ми опинилися на місці і побачили, що у нас аварія на виробництві", - пояснив начальник компресорної станції "Петрич" Павлін Іванов.
За його словами, пожежі не було, пошкодження лише матеріальні. Був шум, оскільки газопровід знаходився під сильним тиском, а свист витоку газу і спричинив цей шум.
"Я не хочу говорити про терміни відновлення. Ми починаємо негайно, і ми повинні якнайшвидше відновити подачу газу до Греції", - додав Іванов.
На місці були присутні представники прокуратури та слідчі, які склали протокол. Причину аварії з’ясують після технічної експертизи. Під час аварії ніхто не постраждав.
Інцидент вже прокоментував прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. "Швидше за все, труби дуже старі, і тому трапилася аварія. До кінця дня постачання газу до Греції буде відновлено", - сказав він.
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