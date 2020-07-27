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У швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло

У швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У південному швейцарському кантоні Уолліс біля альпійської вершини Глетшершпітце на висоті понад 3000 метрів розбився літак, четверо людей загинуло. Про це з посиланням на місцеву поліцію пише Thelocal.ch, передає УНН.

"Пожежники та рятувальники, які прилетіли на вертольоті, виявили, що усі четверо людей на борту, двоє громадян Швейцарії у віці 50 та 66 років та двоє австрійців віком 46 та 50 років загинули", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про авіакатастрофу, що сталася 26 липня, поліції Уолліса повідомив свідок, який бачив, що літак впав з неба о 12:25 (1025 GMT). Поліція заявила, що співпрацює з Швейцарською комісією з розслідування безпеки транспорту, щоб розглянути питання про аварію.

Як повідомляв УНН, вантажний літак компанії Japan Cargo Airlines здійснив екстрену посадку в токійському аеропорту Наріта через попадання блискавки в фюзеляж.

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