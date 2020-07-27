Вантажний Boeing 747 терміново сів у Токіо після попадання блискавки у борт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Вантажний літак компанії Japan Cargo Airlines здійснив екстрену посадку в токійському аеропорту Наріта через попадання блискавки в фюзеляж. Про це повідомляє телеканал NHK, передає УНН.

Інцидент стався в ніч з неділі на понеділок. Йдеться про літак Boeing 747, що прямував з Наріти в напрямку американського міста Анкорідж (штат Аляска).

Приблизно через 20 хвилин після зльоту на висоті 6700 метрів в літак ударила блискавка. У підсумку пілоти прийняли рішення повернутися в пункт відправлення.

Ніхто з п’яти членів екіпажу не постраждав. В даний час механіки обстежують літак на предмет пошкоджень.

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