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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118464 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102886 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузовой Boeing 747 срочно сел в Токио после попадания молнии в борт

Киев  •  УНН

 • 14567 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из Нариты в направлении американского города Анкоридж (штат Аляска).

Примерно спустя 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В итоге пилоты приняли решение вернуться в пункт отправления.

Никто из пяти членов экипажа не пострадал. В настоящее время механики обследуют самолет на предмет повреждений.

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