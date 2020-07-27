Грузовой Boeing 747 срочно сел в Токио после попадания молнии в борт
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.
Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из Нариты в направлении американского города Анкоридж (штат Аляска).
Примерно спустя 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В итоге пилоты приняли решение вернуться в пункт отправления.
Никто из пяти членов экипажа не пострадал. В настоящее время механики обследуют самолет на предмет повреждений.