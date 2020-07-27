В швейцарских Альпах разбился самолет, четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В южном швейцарском кантоне Уоллис у альпийской вершины Глетшершпитце на высоте более 3000 метров разбился самолет, четыре человека погибли. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет Thelocal.ch, передает УНН.
"Пожарные и спасатели, которые прилетели на вертолете, обнаружили, что все четыре человека на борту, двое граждан Швейцарии в возрасте 50 и 66 лет и двое австрийцев в возрасте 46 и 50 лет, погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об авиакатастрофе, которая произошла 26 июля, полиции Уоллиса сообщил очевидец, который видел, что самолет упал с неба в 12:25 (1025 GMT). Полиция заявила, что сотрудничает со Швейцарской комиссией по расследованию безопасности транспорта, чтобы рассмотреть вопрос об аварии.
Как сообщал УНН, грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж.