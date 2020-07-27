В Болгарии из-за взрыва на транзитном газопроводе прекращена подача газа в Грецию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Болгарии на транзитном газопроводе в Грецию, примерно в километре к западу от пункта пропуска "Кулата-Промхон", утром произошел взрыв, в результате чего подача газа была остановлена. Об этом сообщает BGNES, передает УНН.
"Произошло резкое падение давления в системе, о чем сообщили дежурные, и они немедленно отреагировали. Включена система аварийного закрытия, то есть газ в этом отсеке остановлен, а также машина остановилась. Через полчаса после аварии мы оказались на месте и увидели, что у нас авария на производстве", - пояснил начальник компрессорной станции "Петрич" Павлин Иванов.
По его словам, пожара не было, повреждения только материальные. Был шум, поскольку газопровод находился под сильным давлением, а свист утечки газа и вызвал этот шум.
"Я не хочу говорить о сроках восстановления. Мы начинаем немедленно, и мы должны как можно быстрее восстановить подачу газа в Грецию", - добавил Иванов.
На месте аварии присутствовали представители прокуратуры и следователи, которые составили протокол. Причину аварии выяснят после технической экспертизы. Во время аварии никто не пострадал.
Инцидент уже прокомментировал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. "Скорее всего, трубы очень старые, и поэтому случилась авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены", - сказал он.
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