В Болгарии анонсировали возобновление транзита газа в Грецию, которое прекратили из-за аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Министерстве энергетики Болгарии прогнозируют, что транзитный газопровод в Грецию после аварии заработает в полночь. Об этом сообщает BGNES , передает УНН.
В энергетическом ведомстве Болгарии также заверили, что работают над устранением повреждений на газопроводе и надеются, что транзит "голубого топлива" в Грецию возобновится очень скоро.
Напомним, 27 июля, утром на транзитном газопроводе у границы Болгарии и Греции произошла авария. Повреждено около 200 метров трубопровода, пострадавших нет.