В Болгарии анонсировали возобновление транзита газа в Грецию, которое прекратили из-за аварии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100492 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109121 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113984 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145188 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114650 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138076 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103482 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Болгарии анонсировали возобновление транзита газа в Грецию, которое прекратили из-за аварии

В Болгарии анонсировали возобновление транзита газа в Грецию, которое прекратили из-за аварии

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Министерстве энергетики Болгарии прогнозируют, что транзитный газопровод в Грецию после аварии заработает в полночь. Об этом сообщает BGNES , передает УНН.

В энергетическом ведомстве Болгарии также заверили, что работают над устранением повреждений на газопроводе и надеются, что транзит "голубого топлива" в Грецию возобновится очень скоро.

Напомним, 27 июля, утром на транзитном газопроводе у границы Болгарии и Греции произошла авария. Повреждено около 200 метров трубопровода, пострадавших нет.

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