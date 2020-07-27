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19 березня, 18:42 • 47412 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100983 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101536 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117170 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123634 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120344 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156073 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125099 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124794 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123918 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На газопроводі між Болгарією та Грецією сталася аварія: пошкоджено близько 200 метрів труби

На газопроводі між Болгарією та Грецією сталася аварія: пошкоджено близько 200 метрів труби

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Технічна аварія сталася в понеділок на болгаро-грецькому газопроводі в районі населеного пункту Кулата, в безпосередній близькості від кордону з Грецією. Як повідомляє Міністерство енергетики Болгарії, інцидент стався близько восьмої години ранку, пошкоджено приблизно 200 метрів газопроводу, пише УНН з посиланням також на місцевий телеканал bTV.

“Ділянка газопроводу ізольована, роботи по ліквідації аварії тривають. Постраждалих немає. Причини події встановлять експерти”, — йдеться в повідомленні Міненерго.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борісов, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, припустив, що найбільш імовірною причиною події є зношеність газопроводу. Він повідомив, що вже в найближчі години аварія буде ліквідована, і поставку газу в Грецію буде відновлено.

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