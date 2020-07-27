На газопроводі між Болгарією та Грецією сталася аварія: пошкоджено близько 200 метрів труби

“Ділянка газопроводу ізольована, роботи по ліквідації аварії тривають. Постраждалих немає. Причини події встановлять експерти”, — йдеться в повідомленні Міненерго.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борісов, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, припустив, що найбільш імовірною причиною події є зношеність газопроводу. Він повідомив, що вже в найближчі години аварія буде ліквідована, і поставку газу в Грецію буде відновлено.