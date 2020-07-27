На газопроводі між Болгарією та Грецією сталася аварія: пошкоджено близько 200 метрів труби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Технічна аварія сталася в понеділок на болгаро-грецькому газопроводі в районі населеного пункту Кулата, в безпосередній близькості від кордону з Грецією. Як повідомляє Міністерство енергетики Болгарії, інцидент стався близько восьмої години ранку, пошкоджено приблизно 200 метрів газопроводу, пише УНН з посиланням також на місцевий телеканал bTV.
“Ділянка газопроводу ізольована, роботи по ліквідації аварії тривають. Постраждалих немає. Причини події встановлять експерти”, — йдеться в повідомленні Міненерго.
Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борісов, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, припустив, що найбільш імовірною причиною події є зношеність газопроводу. Він повідомив, що вже в найближчі години аварія буде ліквідована, і поставку газу в Грецію буде відновлено.