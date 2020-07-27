На газопроводе между Болгарией и Грецией произошла авария: повреждено около 200 метров трубы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Техническая авария произошла в понедельник на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата, в непосредственной близости от границы с Грецией. Как сообщает Министерство энергетики Болгарии, инцидент произошел около восьми часов утра, повреждено примерно 200 метров газопровода, пишет УНН со ссылкой также на местный телеканал bTV.
“Участок газопровода изолирован, работы по ликвидации аварии продолжаются. Пострадавших нет. Причины происшествия установят эксперты”, — говорится в сообщении Минэнерго.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, предположил, что наиболее вероятной причиной происшествия является изношенность газопровода. Он сообщил, что уже в ближайшие часы авария будет ликвидирована, и поставка газа в Грецию будет возобновлена.