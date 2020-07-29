Болгарія поновила газопостачання до Греції після аварії на газопроводі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні Болгарія поновила газопостачання до Греції після аварії на газопроводі, що сталася біля кордонів країн. Про це повідомив оператор газотранспортної системи "Булгартрансгаз", передає УНН.
"На сьогоднішній день постачання газу до республіки Греція поновлюється. Усі запити на газовий день будуть виконані в повному обсязі, як у напрямку від Болгарії до Греції, так і в зворотному напрямку", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 липня вранці на транзитному газопроводі біля кордону Болгарії та Греції сталася аварія. Було пошкоджено біля 200 метрів трубопроводу, постраждалих немає. Згодом у Болгарії анонсували поновлення транзиту газу до Греції сьогодні опівночі.