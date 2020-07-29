Болгарія поновила газопостачання до Греції після аварії на газопроводі

"На сьогоднішній день постачання газу до республіки Греція поновлюється. Усі запити на газовий день будуть виконані в повному обсязі, як у напрямку від Болгарії до Греції, так і в зворотному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 27 липня вранці на транзитному газопроводі біля кордону Болгарії та Греції сталася аварія. Було пошкоджено біля 200 метрів трубопроводу, постраждалих немає. Згодом у Болгарії анонсували поновлення транзиту газу до Греції сьогодні опівночі.