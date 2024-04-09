Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107065 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107163 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135798 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128252 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165703 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130274 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206393 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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5 апреля 2024, 10:51  •  321951 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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3 апреля 2024, 11:28  •  403971 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  471257 просмотра

Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.

Война •   •  8865 просмотра
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Правоохранителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Киев •   •  7567 просмотра
Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Дэвид Кэмерон провел встречу с Трампом и призвал республиканцев поддержать Украину

Дэвид Кэмерон встретился с Дональдом Трампом, чтобы призвать республиканцев поддержать помощь Украине на фоне тупика в Конгрессе по пакету помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.

Война •   •  10304 просмотра
Дэвид Кэмерон провел встречу с Трампом и призвал республиканцев поддержать Украину

"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области.

Общество •   •  8510 просмотра
"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции

Необходимы законодательные изменения для создания надлежащих условий в тюрьмах и обеспечения соблюдения Европейской конвенции по правам человека.

Общество •   •  8873 просмотра
Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции

В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

По меньшей мере 2 удара попали в гражданское предприятие в Харькове, вызвав разрушения, пожар и 3 ранения средней тяжести среди работников, с возможностью того, что под завалами может оказаться еще больше людей.

Война •   •  8598 просмотра
В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС

На восстановление 25 объектов водоснабжения и 4 объектов теплоснабжения в Херсонской области, поврежденных в результате подрыва россиянами Каховской дамбы, выделено более 176,5 млн грн.

Война •   •  9416 просмотра
Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС

Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

В рамках дерегуляции правительство прекратило ведение Реестра производителей и распространителей программного обеспечения и отменило другие устаревшие нормативные акты, связанные с легализацией программного обеспечения и борьбой с нелегальным использованием.

Экономика •   •  7730 просмотра
Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ

Польские полицейские задержали украинца, которого подозревают в убийстве четырех мужчин в участке Варшавы Воля.

Новости Мира •   •  7111 просмотра
В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ

Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия

США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.

Война •   •  9707 просмотра
Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия