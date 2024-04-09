Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление военной помощи Украине. Об этом он заявил во время вступления в должность передает Novinite, пишет УНН.

Детали

Запрянов подчеркнул настоятельную необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.

Отмечается, что находясь на посту заместителя министра обороны Болгарии Тодора Тагарева (своего предшественника - ред.) Запрянов подчеркивал приверженность временного правительства укреплению обороноспособности, а также обеспечению честности предстоящих выборов.

Мы постараемся ускорить предоставление помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи - заявил Запрянов.

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Дополнение

Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительного периода бездействия и должно приоритетно наращивать темпы деятельности.

По его словам, важно завершить стратегический обзор обороны и начать решение проблем в вооруженных силах и усиление обороноспособности. Кроме того, он подтвердил приверженность Болгарии евроатлантическому членству.

Напомним

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковим и обсудил сотрудничество в поддержке Вооруженных Сил Украины, отметив необходимость непрерывных поставок оружия, лечения раненых солдат и эффективных гарантий безопасности, включая потенциальное двустороннее соглашение по безопасности с Болгарией.