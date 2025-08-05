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Более трети боев пришлись на Покровское направление - Генштаб

Киев • УНН

 • 624 просмотра

За сутки произошло 61 боевое столкновение, из них более трети пришлись на Покровское направление. На Лиманском направлении зафиксировано 11 вражеских атак, авиаудары и обстрелы охватили приграничные населенные пункты.

Более трети боев пришлись на Покровское направление - Генштаб

Более трети из 61 боя на фронте сегодня пришлись на Покровское направление, также враг был активнее на Лиманском направлении, где зафиксировано 11 вражеских атак, сообщили в сводке на 16 часов 5 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Хреновка, Архиповка, Клюсы Черниговской области; Великая Писаревка, Новодмитровка, Поповка, Марьино, Бруски Сумской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Хлебороб Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 13 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоекономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Лысовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка, а также в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки. Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще три продолжаются.

На Ореховском направлении захватнические подразделения дважды атаковали позиции наших защитников в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

На Сиверском, Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.

Генштаб обновил карту: до половины боев - на двух направлениях05.08.25, 08:52 • 2336 просмотров

Юлия Шрамко

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