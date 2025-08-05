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Понад третина боїв припала на Покровський напрямок - Генштаб

Київ • УНН

 • 638 перегляди

За добу відбулося 61 бойове зіткнення, з них понад третина припала на Покровський напрямок. На Лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак, авіаудари та обстріли охопили прикордонні населені пункти.

Понад третина боїв припала на Покровський напрямок - Генштаб

Понад третина з 61 бою на фронті сьогодні припала на Покровський напрямок, також ворог був активнішим на Лиманському напрямку, де зафіксовано 11 ворожих атак, повідомили у зведенні на 16 годину 5 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка, Архипівка, Клюси Чернігівської області; Велика Писарівка, Новодмитрівка, Попівка, Мар’їне, Бруски Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Хлібороб Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень, з яких два тривають. Окрім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка, а також у напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 20 атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки. Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще три тривають.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі атакували позиції наших захисників у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків, як вказано, - без особливих змін.

Генштаб оновив карту: до половини боїв - на двох напрямках05.08.25, 08:52 • 2336 переглядiв

Юлія Шрамко

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