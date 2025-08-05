Генштаб обновил карту: до половины боев - на двух направлениях

До половины из 151 боя на фронте за прошедшие сутки произошло на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 5 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, в течение прошедших суток зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6050 обстрелов, в том числе 76 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект оккупанта", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло девять вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григоровки и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил девять попыток продвижения вперед в районах Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

Две вражеские атаки отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малеевка.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили одну попытку наступления на позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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