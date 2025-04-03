Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

216 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более трети - на Покровском направлении, также враг был активен на курщине, Торецком и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 3 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 2 апреля, пишет УНН.



В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 123 КАБ. Кроме этого, осуществил почти 6400 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2377 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Надии, Торского, Новоегоровки, Колодезей, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло шесть штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочок и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дылеевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка, захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор пять раз пытался продвигаться к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак противника. Враг нанес 343 артиллерийских обстрела, из них пять - из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ", - сказано в сводке.

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