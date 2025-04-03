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Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Найбільш активним був ворог на Покровському, Курському, Торецькому та Лиманському напрямках, завдавши численних обстрілів і авіаударів.

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

216 боїв сталося на фронті минулої доби, понад третина - на Покровському напрямку, також ворог був активний на курщині, Торецькому та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 3 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 2 квітня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ", - сказано у зведенні.

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків03.04.25, 07:28 • 100145 переглядiв

Юлія Шрамко

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