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Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 212 боевых столкновениях за сутки, из которых 74 произошли на Покровском направлении. Враг нанес 73 авиаудара, сбросил 120 управляемых бомб и совершил 5611 обстрелов.

Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту

Более трети из 212 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на одном направлении - Покровском, сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 14 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 212 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3496 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, всего сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Милово, Стройовка, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска потеряли более 1100 солдат и 51 артсистему за сутки - Генштаб14.07.25, 06:43 • 1984 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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