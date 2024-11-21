Более сотни городов и сел без света из-за непогоды и графики отключений в большинстве областей: ситуация в энергосистеме
Киев • УНН
Из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях Украины. В 11 областях и Киеве действуют графики отключений света, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран.
Из-за последствий непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях, с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов действуют графики отключений света, в частности, в 11 областях и в Киеве с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Последствия непогоды
Вследствие сложных погодных условий (сильные осадки и налипание мокрого снега), на утро в Украине были обесточены 109 населенных пунктов - в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.
Потребление
"Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был на 1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду", - говорится в сообщении.
"В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Для сбалансирования энергосистемы - в период с 7:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений", - указали в Укрэнерго.
В частности, по данным Укрэнерго, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев:
- с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений;
- с 19:00 до 22:00 в названных регионах будет применяться одна очередь отключений.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, как отмечается, до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения", - отметили при этом в НЭК.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов", - призвали в компании.
По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 11 953 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
"Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. Сейчас АЭС подключена к энергосистеме только одной линией. Специалисты уже работают над восстановлением линии питания АЭС", - указали в Минэнерго.
Уровень воды в пруду-охладителе, как сообщается, составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 6 479 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 608 МВт.