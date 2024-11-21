Более сотни городов и сел без света из-за непогоды и графики отключений в большинстве областей: ситуация в энергосистеме

ukenru
Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 55344 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
08:36 • 101561 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 115901 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 124495 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 162161 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 162710 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 118683 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 160877 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 168052 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125896 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 128123 просмотра
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

 • 110179 просмотра
Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

 • 112868 просмотра
Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

 • 108674 просмотра
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

 • 115709 просмотра
В Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы

 • 114357 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

08:08 • 106039 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 162140 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 135328 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 162694 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 160866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 14325 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 51698 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

08:28 • 64466 просмотра
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 101427 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 100940 просмотра
Актуальное
Более сотни городов и сел без света из-за непогоды и графики отключений в большинстве областей: ситуация в энергосистеме

Более сотни городов и сел без света из-за непогоды и графики отключений в большинстве областей: ситуация в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 7338 просмотра

Read in English

Из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях Украины. В 11 областях и Киеве действуют графики отключений света, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран.

Из-за последствий непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях, с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов действуют графики отключений света, в частности, в 11 областях и в Киеве с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Последствия непогоды

Вследствие сложных погодных условий (сильные осадки и налипание мокрого снега), на утро в Украине были обесточены 109 населенных пунктов - в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.

Потребление

"Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был на 1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду", - говорится в сообщении.

"В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Для сбалансирования энергосистемы - в период с 7:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений", - указали в Укрэнерго.

В частности, по данным Укрэнерго, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев:

- с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений;

- с 19:00 до 22:00 в названных регионах будет применяться одна очередь отключений.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, как отмечается, до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения", - отметили при этом в НЭК.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов", - призвали в компании.

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 11 953 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. Сейчас АЭС подключена к энергосистеме только одной линией. Специалисты уже работают над восстановлением линии питания АЭС", - указали в Минэнерго.

Уровень воды в пруду-охладителе, как сообщается, составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 6 479 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 608 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
kievКиев
polshaПольша