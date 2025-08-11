Более половины боев пришлись на Покровское и Новопавловское направления: карта от Генштаба

Более половины из 137 боев на фронте за минувшие сутки сосредоточились на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 11 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 137 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и три артиллерийские системы врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки противника. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, совершил 293 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Грековка, Торское и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины за минувшие сутки отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григоровки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомарково, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверово, Котлино, Орехово, Дачное и Федоровка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Филиа, Малеевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, украинские защитники отбили четыре наступательные действия.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки наступления на позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага за сутки: 1000 захватчиков уже не помогут оккупационной армии