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Более половины боев на фронте на трех направлениях: карта от Генштаба 31 июля 2025

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 193 боевых столкновениях за сутки, из которых большинство произошло на Покровском, Северо-Слобожанском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы и совершил 5557 обстрелов.

Более половины боев на фронте на трех направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 193 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском, а также на Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 472 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одно артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка, Диброва – в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного, Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Зверовка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малеевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага31.07.25, 07:50 • 10178 просмотров

Юлия Шрамко

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