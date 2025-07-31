Более половины боев на фронте на трех направлениях: карта от Генштаба 31 июля 2025
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 193 боевых столкновениях за сутки, из которых большинство произошло на Покровском, Северо-Слобожанском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы и совершил 5557 обстрелов.
Более половины из 193 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском, а также на Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения
Вчера противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 472 дрона-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одно артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка, Диброва – в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного, Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Зверовка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малеевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.
Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага31.07.25, 07:50 • 10178 просмотров