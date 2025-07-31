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Понад половина боїв на фронті на трьох напрямках: карта від Генштабу 31 липня 2025

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ повідомив про 193 бойові зіткнення за добу, з яких більшість відбулася на Покровському, Північно-Слобожанському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби та здійснив 5557 обстрілів.

Понад половина боїв на фронті на трьох напрямках: карта від Генштабу

Понад половина з 193 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському та на Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Окрім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31.07.25, 07:50 • 11078 переглядiв

Юлія Шрамко

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