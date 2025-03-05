Более половины боев на фронте - на трех направлениях: карта от Генштаба

108 боёв произошло на фронте за минувшие сутки, почти треть - на курщине, также враг был активен на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утреннем сводке 5 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 4 марта, пишет УНН.

Всего, в течение минувших суток зафиксировано 108 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населённым пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в том числе сбросил 90 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил около 4800 обстрелов, из них 185 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2234 дрона-камикадзе.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов и еще один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населённого пункта Вовчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперёд неподалёку от населённых пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Дубрава.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло одно штурмовое действие в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 12 атак в районах Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в сторону населённых пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексиевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привильного и Чаривного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики осуществили девять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших оборонцев.

На Сиверском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за минувшие сутки наши воины отразили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийских обстрела, из них 15 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 20 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

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