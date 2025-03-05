Более половины боев на фронте - на трех направлениях: карта от Генштаба

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18000 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34816 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68028 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217988 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125261 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393682 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312507 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214151 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244415 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255249 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16780 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12526 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13464 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16297 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13799 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134497 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217988 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393682 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255573 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312507 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16317 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47174 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72574 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57630 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Более половины боев на фронте - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 19790 просмотра

За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений, из них 30 - на Курском направлении. Противник нанес 2 ракетных удара, 56 авиаударов и около 4800 обстрелов по позициям ВСУ.

Более половины боев на фронте - на трех направлениях: карта от Генштаба

108 боёв произошло на фронте за минувшие сутки, почти треть - на курщине, также враг был активен на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утреннем сводке 5 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 4 марта, пишет УНН.

Всего, в течение минувших суток зафиксировано 108 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населённым пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в том числе сбросил 90 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил около 4800 обстрелов, из них 185 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2234 дрона-камикадзе.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов и еще один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населённого пункта Вовчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперёд неподалёку от населённых пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Дубрава.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло одно штурмовое действие в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 12 атак в районах Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в сторону населённых пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексиевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привильного и Чаривного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики осуществили девять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших оборонцев.

На Сиверском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за минувшие сутки наши воины отразили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийских обстрела, из них 15 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 20 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Потери россии за сутки: более 1200 военнослужащих и десятки единиц техники05.03.25, 07:23 • 22519 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепр
Украина
Харьков
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85