Понад половина боїв на фронті - на трьох напрямках: карта від Генштабу

108 боїв сталося на фронті минулої доби, майже третина - на курщині, також ворог був активним на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 5 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 4 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе.

"Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Притивник двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих авіабомб", - сказано у зведенні.

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