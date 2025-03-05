Втрати росії за добу: понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 200 окупантів та 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 05.03.25 орієнтовно складають:

особового складу ‒ 880660 (+1 250) осіб ліквідовано

танків ‒ 10256 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 21304 (+6)

артилерійських систем ‒ 24087 (+23)

РСЗВ ‒ 1306 (+0)

засоби ППО ‒ 1094 (+0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27849 (+108)

крилаті ракети ‒ 3085 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39512 (+84)

спеціальна техніка ‒ 3769 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 мають крилаті ракети "Калібр". Загальна кількість ракет на борту може досягати 26 одиниць.

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