Втрати росії за добу: понад 1200 військових та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських окупантів за минулу добу. Ворог втратив 1250 військових, 23 артсистеми, 6 ББМ та іншу техніку.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 200 окупантів та 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 05.03.25 орієнтовно складають:
- особового складу ‒ 880660 (+1 250) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10256 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 21304 (+6)
- артилерійських систем ‒ 24087 (+23)
- РСЗВ ‒ 1306 (+0)
- засоби ППО ‒ 1094 (+0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27849 (+108)
- крилаті ракети ‒ 3085 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39512 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 мають крилаті ракети "Калібр". Загальна кількість ракет на борту може досягати 26 одиниць.
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