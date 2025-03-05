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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35329 перегляди

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Втрати росії за добу: понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 22521 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських окупантів за минулу добу. Ворог втратив 1250 військових, 23 артсистеми, 6 ББМ та іншу техніку.

Втрати росії за добу: понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 200 окупантів та 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 05.03.25 орієнтовно складають:

  • особового складу ‒ 880660 (+1 250) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10256 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 21304 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 24087 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1306 (+0)
            • засоби ППО ‒ 1094 (+0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27849 (+108)
                    • крилаті ракети ‒ 3085 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39512 (+84)
                            • спеціальна техніка ‒ 3769 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 мають крилаті ракети "Калібр". Загальна кількість ракет на борту може досягати 26 одиниць.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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