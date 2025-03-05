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російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - Генштаб

Київ • УНН

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У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 мають крилаті ракети "Калібр". Загальна кількість ракет на борту може досягати 26 одиниць.

російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - Генштаб

У Середземному морі станом на 3 березня перебувають чотири російські кораблі, три з яких оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість ракет, яку ці кораблі можуть випустити, досягає 26 одиниць. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Водночас у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, протягом останньої доби зафіксовано проходження суден через Керченську протоку.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 0 суден

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворожа сторона продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.

97 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найбільше атакують ЗСУ - Генштаб04.03.25, 22:46 • 13797 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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