російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - Генштаб

У Середземному морі станом на 3 березня перебувають чотири російські кораблі, три з яких оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість ракет, яку ці кораблі можуть випустити, досягає 26 одиниць. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Водночас у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, протягом останньої доби зафіксовано проходження суден через Керченську протоку.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 0 суден - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворожа сторона продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

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