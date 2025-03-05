российские корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют - Генштаб
Киев • УНН
В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 имеют крылатые ракеты "Калибр". Общее количество ракет на борту может достигать 26 единиц.
В Средиземном море на 3 марта находятся четыре российских корабля, три из которых оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр". Общее количество ракет, которые эти корабли могут выпустить, достигает 26 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В то же время в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются.
Кроме того, в течение последнего дня зафиксировано прохождение судов через Керченский пролив.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 1 судно, которое не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 0 судов
Также отмечается, что вражеская сторона продолжает нарушать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на своих судах.
Напомним
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.
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