Трагічні наслідки нічного обстрілу Херсона: загинув цивільний мешканець

Терористи вбили людину на Херсонщині. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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У Херсоні внаслідок нічного обстрілу Корабельного району, здійсненого окупаційними військами, загинув 55-річний чоловік.

Нагадаємо

Учора в Херсоні агресор здійснив атаку на Дніпровський район за допомогою дрону. У результаті чого постраждав 51-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

Поліція негайно доправила потерпілого до лікарні, де він перебуває в тяжкому стані.

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