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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трагічні наслідки нічного обстрілу Херсона: загинув цивільний мешканець

Київ • УНН

 • 46328 перегляди

В результаті нічного обстрілу Корабельного району Херсона загинув 55-річний чоловік. Днем раніше внаслідок атаки дроном був тяжко поранений 51-річний місцевий житель.

Трагічні наслідки нічного обстрілу Херсона: загинув цивільний мешканець

Терористи вбили людину на Херсонщині. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу Корабельного району, здійсненого окупаційними військами, загинув 55-річний чоловік.

Нагадаємо

Учора в Херсоні агресор здійснив атаку на Дніпровський район за допомогою дрону. У результаті чого постраждав 51-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

Поліція негайно доправила потерпілого до лікарні, де він перебуває в тяжкому стані.

Атака окупантів на пасажирський автобус у Херсоні: кількість постраждалих зросла до 10 осіб02.03.25, 14:37 • 33491 перегляд

Юлія Котвицька

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