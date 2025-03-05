Трагічні наслідки нічного обстрілу Херсона: загинув цивільний мешканець
Київ • УНН
В результаті нічного обстрілу Корабельного району Херсона загинув 55-річний чоловік. Днем раніше внаслідок атаки дроном був тяжко поранений 51-річний місцевий житель.
Терористи вбили людину на Херсонщині. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
У Херсоні внаслідок нічного обстрілу Корабельного району, здійсненого окупаційними військами, загинув 55-річний чоловік.
Нагадаємо
Учора в Херсоні агресор здійснив атаку на Дніпровський район за допомогою дрону. У результаті чого постраждав 51-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.
Поліція негайно доправила потерпілого до лікарні, де він перебуває в тяжкому стані.
Атака окупантів на пасажирський автобус у Херсоні: кількість постраждалих зросла до 10 осіб02.03.25, 14:37 • 33491 перегляд